PS5 : un design inédit et une console bien plus grosse que la PS4

Selon des informations partagées par un magazine russe, la PlayStation 5 pourrait être particulièrement encombrante : elle serait jusqu'à deux fois plus grosse que la PlayStation 4 Pro.

Le site Gamemag.ru semble avoir mis la main sur quelques informations concernant le design de la PlayStation 5. Des informations relativement précises, mais qui ne peuvent être entièrement divulguées sans que Sony ne retrouve la source à l'origine des fuites...

Le site évoque ainsi une console dont le design est radicalement opposé à celui déjà présenté par le passé, notamment celui gravitant autour du design des kits de développement en forme de V.

Selon la source, la PS5 disposerait d'un détail particulier la rendant unique, et dont Sony n'a pas encore parlé... Elle proposerait également une fonctionnalité logicielle intéressante qui n'a pas non plus été abordée jusqu'ici ni par Sony, ni même dans aucune rumeur à ce jour.

Pour aller un peu plus loin coté design, la PS5 sera éloignée de la Xbox Seriex X, elle optera pour une forme plus traditionnelle : plate, carrée et symétrique avec des bords arrondis. Enfin, il est évoqué une console de grande taille, jusqu'à 2 fois les dimensions de la PS4 Pro...

Sony devrait présenter sa machine dans les semaines qui viennent.