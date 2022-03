Renault : le prochain Captur sera 100% électrique

De plus en plus de constructeurs automobiles se lancent dans le véhicule 100% électrique et Renault s'apprête à transformer un de ses best sellers.

Renault prépare déjà la troisième génération de sa gamme Captur dont la commercialisation est prévue pour 2025. Une génération qui marquera un tournant pour la marque puisque le Renault Captur sera décliné dans une version 100% électrique.

Le SUV compact de Renault représente actuellement de solides ventes au sein du groupe, mais pour aller plus loin et répondre à ses promesses et obligations concernant l'abandon des moteurs thermiques, la marque au losange compte faire entrer le Captur dans l'ère 100% électrique.

Il s'agira également pour Renault de rattraper le retard sur son principal concurrent, PSA qui propose déjà nombre de ses véhicules en version 100% électriques.

Actuellement, le Renault Captur se décline dans le meilleur des cas en version hybride et hybride rechargeable avec 140 à 160 chevaux. Chez la concurrence, on peut déjà retrouver le fameux 2008 100% électrique.

Pour le moment, Renault reste encore discret sur la fiche technique de son prochain véhicule, qui devrait malgré tout se baser sur la plateforme CMF-EV déjà exploitée sur la nouvelle Mégane E-Tech Electric.

Deux déclinaisons électriques devraient être proposées en 130 et 160 chevaux, le modèle le plus puissant profitant par ailleurs d'une batterie de plus grande capacité. Le Captur 100% électrique pourrait revendiquer jusqu'à 450 km d'autonomie, il sera produit dans l'usine de Douai dans le Nord, pour une sortie dans le courant de l'année 2025. Comme pour la Mégane E-Tech, le Captur électrique pourrait se doter de signes distinctifs dans son design, équipements et coloris exclusifs.