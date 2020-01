Révolution numérique : les casinos physiques doivent-ils craindre les casinos virtuels ?

Lorsque l'on parle de révolution numérique, il est un secteur qui est énormément touché et qui fait pourtant peu parler : celui des jeux d'argent, et notamment les casinos.

Quel avenir ont les casinos traditionnels face à la montée en puissance des casinos en ligne ? C'est la question que se posent aujourd'hui les professionnels du secteur en constatant une hausse de fréquentation des sites spécialisés dans le domaine.

Et s'il est impossible de connaitre la fréquentation globale des casinos traditionnels, il est aujourd'hui considéré que l'avantage porte en faveur des jeux de casino en ligne tant le secteur s'est développé ces dernières années, parfois de façon sauvage et en dehors de toutes règles, même si en France, l'ARJEL veille au grain.

Les casinos virtuels séduisent pour plusieurs aspects . La disponibilité du service est un argument primordial : on peut y accéder à toute heure depuis n'importe quel endroit, depuis un smartphone, une tablette, un PC... Les facilités d'accès notamment auprès des personnes à mobilité réduite, mais aussi des joueurs souhaitant contourner les restrictions (placement sur liste noire, âge requis...) sont également un moteur pour les versions numériques.

Ces versions virtuelles offrent par ailleurs des jeux plus addictifs mêlant parfois réalité virtuelle ou jeux vidéo pour encourager les joueurs à rester plus longtemps en ligne, et donc à dépenser.

Mais les casinos traditionnels ne sont pour autant pas voués à disparaître : ils conservent malgré tout plusieurs avantages. Ils offrent ainsi avant tout une ambiance, permettent de tisser des relations concrètes, et offrent des services que les casinos numériques ne peuvent pas fournir avec parfois quelques originalités : garderie, pressing, restauration, hôtellerie, concerts, bar, espaces VIP, salons privés...

Casinos en ligne et physiques se développent ainsi différemment pour toucher des publics autres avec des offres complémentaires. Le fait de fréquenter l'un des deux amène souvent les utilisateurs à fréquenter le second dans les mois qui suivent, les casinos physiques ont donc tout intérêt à lancer leurs propres versions numériques pour faciliter l'accès à leur service et recruter de nouveaux joueurs.