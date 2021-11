11.11 : promotion spéciale Xiaomi avec des smartphones, écouteurs, trottinette électrique...

Les promotions continuent pour le Festival du 11.11 chez AliExpress et notamment concernant Xiaomi, marque très appréciée par les geeks français.

Commençons par le smartphone Xiaomi 11T qui profite d'une belle réduction. Le mobile propose un affichage 6,67" AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. il intègre un SoC Dimensity 1200 avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage.

Du côté de la photo, le smartphone est doté d'un capteur principal de 108 MP, d'un ultra grand angle de 8 MP et d'un zoom de 5 MP. Sur la face avant, il dispose d’une caméra de 16 MP. Le smartphone fonctionne sous l'OS MIUI 12.5 basé sur Android 11. Il est compatible avec le Bluetooth 5.2 et le WiFi 6. Enfin, on note la présence d’une batterie de 5000 mAh avec support d'une charge rapide 67 W.

Sur AliExpress, le smartphone Xiaomi 11T 8+128 Go est au prix réduit de 394 € au lieu de 569 € et la version 8+256 Go à 434 € au lieu de 599 € dans les deux cas avec le code SZYBKA25 (ou 11AE60 / 11AE45 / 11AE30 / 11AE22 si épuisé) et le coupon vendeur. La livraison est gratuite depuis la France.





Passons à la trottinette électrique Mi Electric Scooter 3. Elle est propulsée par un moteur de 600 W permettant de monter des pentes de 16° et de rouler jusqu'à 25 km/h, vitesse réglementaire en France. Son poids passe à 13 kg avec un châssis en aluminium. Sur la roue arrière, la trottinette est équipée d'un système de freinage à disque avec une double plaquette.

Du côté de l'autonomie, la trottinette peut rouler pendant 50 kilomètres grâce à sa batterie de 7650 mAh qui se recharge en un peu plus de 8 heures. Elle intègre aussi un mode d’économie d’énergie pour ne pas perdre de la charge les jours où vous ne l'utilisez pas.

La trottinette Mi Electric Scooter 3 est au prix de 389 € au lieu de 449 € avec le code 11AE60 (ou 11AE45 / 11AE30 / 11AE22 si épuisé). La livraison est gratuite depuis la France.



D'autres promotions sont également disponibles pour la marque Xiaomi :

Smartphone

Son

Redmi Buds 3 Pro à 46 € au lieu de 70 € avec le code FRBON10





Divers

Kit tournevis électrique Xiaomi à 33 € avec le code AEPROMO





