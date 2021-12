Sony pourrait enterrer le PlayStation Now au profit d'une nouvelle offre revalorisée

Si Sony semble prendre de l'avance sur la vente de consoles PlayStation 5, Microsoft a de son côté opté pour une stratégie qui s'avère bien plus rentable : celui des abonnements au services Xbox.

C'est une tendance qui s'installe dans de nombreux secteurs depuis quelques années : la vente de services représente une part grandissante des activités des grands groupes au détriment de la vente de matériel. Microsoft l'a compris depuis des années en opérant un tournant dans sa stratégie commerciale des logiciels.

Sony de son côté ne semble pas encore au point sur les services : son offre PlayStation Plus offre un contenu assez aléatoire qui ne séduit pas toujours les joueurs malgré 46 millions d'abonnés, tandis que le PlayStation Now peine à rassembler plus de 3,2 millions de joueurs avec un catalogue et un accès limité.

Selon Bloomberg, Sony serait donc sur le point d'enterrer le PlayStation Now tout en récupérant le service pour l'intégrer à une offre plus complète actuellement connue en interne sous le nom de Spartacus.

Spartacus proposerait un abonnement permettant d'accéder à un catalogue de jeux classiques et modernes sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Il s'agirait d'une fusion du PlayStation Plus et PlayStation Now. Trois formules seraient proposées avec un nombre évolutif de jeux accessibles.

L'objectif est de venir se calquer sur l'offre proposée par le Xbox Game Pass Ultimate qui représente actuellement la meilleure offre disponible sur le marché.