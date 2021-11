Steve Wozniak ne voit pas de différence entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13

Steve Wozniak, le co-fondateur d'Apple partage régulièrement son avis sur les dernières productions de la marque. Il est d'ailleurs très souvent l'un des premiers à profiter des nouveautés d'Apple avant l'heure, mais cette fois, l'iPhone 13 n'est pas vraiment à son gout.

Ce dernier a ainsi partagé des propos assez cinglants : "En matière de technologie, on a toujours envie de tenir la cadence pour avoir le dernier modèle, et pourtant parfois vous avez 5 voire 7 ans de retard et ça fonctionne toujours pour vous. C'est juste comme ça qu'on fait des ventes."

Il ajoute ensuite "J'ai le nouvel iPhone (13) et je n'arrive pas à voir de différence (avec l'iPhone 12). Le logiciel qu'il a est le même que celui des iPhones antérieurs, je présume, et c'est très bien. J'ai la nouvelle Apple Watch, et je n'arrive pas non plus à voir de différence."

Il est clair que l'iPhone 13 ne révolutionne pas le smartphone d'Apple, si bien qu'il aurait pu se présenter simplement comme un iPhone 12S.

L'iPhone 14 pour sa part devrait représenter une évolution plus significative des appareils d'Apple avec un capteur photo sous l'écran permettant d'en finir avec l'encoche installée depuis l'iPhone X.