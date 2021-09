Surface Pro 8 : la fiche technique en fuite

Microsoft prépare un événement le 22 septembre afin de lever le voile sur sa nouvelle gamme de produits Surface. Lors de la conférence, la marque devrait présenter sa nouvelle Surface Pro 8, qui prendra le relais de la Surface Pro 7 lancée il y a quasiment deux ans maintenant.

Microsoft Surface Pro 8 Exposure ✅



- Intel's 11th-generation Core processor

- 13" 120Hz High Refresh Rate Narrow Border Screen

- Windows 11

- Dual Thunderbolt Interfaces

- Replaceable SSD Hard Drives#Microsoft #Surface #SurfacePro8 pic.twitter.com/ITFftYG4dg — Sam (@Shadow_Leak) September 19, 2021

Et cette Surface Pro 8 devrait largement jouer sur son côté hybride puisque les visuels en fuite la montrent associée à la fois avec un stylet et un clavier. La tablette de Microsoft devrait être proposée sous Windows 11 et Microsoft insistera sur son aspect productif.

La fuite évoque un écran de 13 pouces en définition 2K et un taux de rafraichissement de 120 Hz qui lui ouvrira les portes du Dynamic Refresh Rate de Windows 11.

En interne, on retrouvera un processeur Intel Core de 11e génération dont la référence n'est pas encore confirmée. Cette génération permettra à la tablette d'embarquer des ports Thunderbolt. Le stockage sera laissé à un SSD qui pourrait être remplaçable et donc extensible.

C'est ce mercredi que Microsoft présentera officiellement la Surface Pro 8 ainsi que les Surface Go 3, Surface Book 4 et encore Surface Pro X.