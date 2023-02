Comme dit précédemment, les applications que l'on connait, telles que Snaptube ou encore 4K Video Downloader, ont pour but de télécharger les vidéos présentes sur les plateformes de streaming les plus connues.

Que ce soit sur Youtube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Metacafe, Dailymotion, Vimeo, Tumblr ou sur Vuclip, Vidmate est une application gratuite en mesure de télécharger les médias, qu'ils soient vidéo ou musicaux. De plus, ce n'est pas un téléchargement classique, vous pouvez choisir la définition parmi les plus basses, et jusqu'aux plus élevées pour l'appli, la 1080p.

L'application fonctionne de la même manière que les plateformes habituelles, avec un algorithme qui scrute ce que vous préférez regarder (oui c'est aussi un lecteur vidéo) et vous propose les trends, les shorts ainsi que les recommandations, comme sur Youtube. La grande différence avec l'appli Youtube classique, c'est que, cette fois-ci, vous pourrez passer à l'étape téléchargement si vous le souhaitez.

Une interface clean et simple nous est proposée, ce qui donnera sans doute l'opportunité aux moins expérimentés d'entre nous d'en profiter sans soucis. De plus, vous aurez des onglets pour trier vos fichiers par type : musiques, vidéos, shorts, etc... Un point fort pour ne pas se perdre dans ce dédale de contenus.

En temps qu'utilisateur Android, vous aurez accès gratuitement à cette application de téléchargement de contenu vidéo ou musical en téléchargeant le fichier .APK, directement sur le site officiel, car oui, effectivement, elle n'est pas disponible sur le Play Store. Dommage, car ce serait plus simple, mais 3 minutes de notre temps en valent la chandelle.