Vivo annonce le V23 5G pour la France

Dans sa série V de smartphones, la marque Vivo annonce que le V23 5G sera disponible en France à partir de mi-avril prochain. Cet appareil avait été dévoilé en début d'année dans le cadre d'un lancement pour plusieurs pays en Asie.

Le V23 5G affiche sur un écran AMOLED FHD+ (2400 x 1800 pixels) de 6,44 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est équipé d'un SoC Dimensity 920 de MediaTek à 2,55 GHz associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une fonction RAM 2.0 permet jusqu'à 4 Go de mémoire virtuelle si besoin.

À l'avant, un capteur photo principal de 50 mégapixels et un grand-angle de 8 mégapixels sont présents. Vivo souligne un double flash pour les selfies, un mode vision nocturne extrême et la possibilité de filmer en 4K à 60 fps. À l'arrière, le module photo principal de 64 mégapixels est complété par un grand-angle de 8 mégapixels et macro de 2 mégapixels.

Avec dos caméléon



Lors d'une exposition à la lumière et aux rayons UV, l'arrière du smartphone change de couleur. Une couleur Or peut ainsi virer au turquoise. Vivo mentionne également une finition antireflet en fluorine qui doit résister aux traces de doigts.

Épais de 7,39 mm à 7,55 mm pour un poids de 179 g à 181 g selon le modèle, le Vivo V23 5G embarque une batterie de 4200 mAh et profite d'une fonction FlashCharge de 44 W. Il sera livré avec Android 12 et Funtouch OS 12, mais Vivo ne communique pas encore sur le prix.

À titre indicatif, le Vivo V23 5G (12 Go + 256 Go) a été lancé en Inde à un prix de 34 990 roupies, soit environ 420 €.