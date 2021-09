Withings ScanWatch Horizon : un style montre de plongée, un suivi de santé avancé

Withings propose une variation de sa montre de suivi de santé ScanWatch avec un style de montre de plongée et toujours la capacité de détecter des problèmes cardiaques.

La marque Withings s'est fait une spécialité de proposer des gadgets électroniques permettant un suivi de santé de plus en plus perfectionné, notamment grâce à des montres connectées dont la ScanWatch constitue la pièce maîtresse.

Elle annonce une variation sous la forme de la ScanWatch Horizon qui monte en gamme en proposant un design de montre de plongée tout en conservant les atouts d'une montre de suivi avancé de la santé et de l'activité quotidienne et sportive.

La montre reprend donc les codes esthétiques des montres Diver avec une étanchéité garantie jusqu'à 100 mètres de profondeur, des éléments luminescents dans le cadran et une lunette rotative.

Elle profite d'un boitier en acier inoxyable brossé de 43 mm et d'un verre saphir résistant aux rayures et avec traitement antireflets. Le bracelet peut être en acier ou en fluoroélastromère pour un usage plus sportif.

Le cadran est celui d'une montre classique avec de vraies aiguilles (d'où la notion de montre hybride) mais il comprend aussi un affichage qui diffusera données de santé, notifications et autres informations visualisables à l'aide de la lunette rotative.

Suivi de santé avancé de jour comme de nuit

Puisqu'il s'agit d'une ScanWatch, les éléments de suivi de santé ne sont pas oubliés. Le modèle Horizon offre un suivi continu de la fréquence cardiaque et le niveau de saturation en oxygène du sang grâce à son capteur SpO2.

Elle est capable de réaliser un électrocardiogramme de qualité médicale et de détecter des anomalies cardiaques comme les arythmies. La ScanWatch Horizon peut aussi signaler des troubles respiratoires et les apnées du sommeil grâce à son suivi de la qualité du repos nocturne.

Comme toujours, on retrouvera la synthèse de ces données dans l'application mobile Health Mate de Withing disponible sur smartphone. Elément non négligeable, la smartwatch offre jusqu'à 30 jours d'autonomie. Produit positionné plus haut en gamme que d'habitude, la montre connectée monte aussi en prix.

La montre ScanWatch Horizon de Withings est disponible sur Withings.com, chez Fnac / Darty et Boulanger ainsi que dans les joailleries partenaires Lepage au tarif de 499,95 €.