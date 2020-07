La NASA publie une vidéo captivante retraçant les 10 dernières années du soleil

L'observatoire de la dynamique solaire de la NASA, SDO (Solar Dynamics Observatory), surveille le soleil sans interruption depuis plus d'une décennie. Depuis son orbite dans l'espace autour de la Terre, SDO a pu recueillir pas moins de 425 millions d'images en haute résolution du soleil. Une quantité astronomique de données qui représente 20 millions de gigaoctets amassés au cours des 10 dernières années. L’ensemble de ces informations ont permis d'innombrables nouvelles découvertes sur le fonctionnement de notre étoile la plus proche, mais aussi sur la façon dont elle influence le système solaire.

SDO capture une image du soleil toutes les 0,75 secondes. L'instrument Atmospheric Imaging Assembly capture à lui seul une série d’images toutes les 12 secondes à 10 longueurs d'onde de lumière différentes. Ce laps de temps de 10 ans présente donc des photos prises à une longueur d'onde ultraviolette extrême pour mettre en valeur la couche atmosphérique la plus externe du soleil. En compilant une photo toutes les heures, le film condense ainsi une décennie du soleil en 61 minutes. La vidéo montre l'augmentation et la baisse de l'activité du cycle solaire et des événements notables, comme les planètes en transit et les éruptions.

Alors que SDO a gardé un œil fixe vers le soleil, il y a eu quelques instants manqués. Les images sombres de la vidéo sont causées par la Terre ou la Lune qui éclipsent SDO lors de leur passage entre le vaisseau spatial et le soleil. Un black-out un peu plus long en 2016 a été causé par un problème temporaire avec l'instrument AIA résolu avec succès après une semaine de réparation.

SDO, et d'autres missions de la NASA, continueront de surveiller notre soleil dans les années à venir, fournissant de nouvelles informations sur notre place dans l'espace et l'univers mais aussi des informations pour assurer la sécurité de nos astronautes et de nos ressources.