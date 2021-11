1MORE : un flot de bons plans sur les écouteurs de la marque avec les ComfoBuds pro, ComfoBuds Z...

Aujourd'hui, une cascade de bons plans sur les écouteurs de la marque 1MORE. Commençons avec les ComfoBuds Pro. De type intra-auriculaire, ils possèdent la fonction suppression active de bruit permettant une réduction de 40 dB. Ils sont équipés de 3 micros sur chaque écouteur et aussi compatibles Bluetooth 5.0.

Ils sont certifiés IPX4, les protégeant de la sueur lors de vos sessions de running. Vous pouvez profiter d'une autonomie de 28 heures avec ANC éteinte ou 20 heures lorsque le réducteur de bruit est activé. Il vous faut une heure pour recharger les écouteurs. Pour finir, ils sont équipés de 4 paires d'embouts différents afin de s'adapter à chaque oreille.

Les écouteurs 1MORE ComfoBuds Pro sont à partir de 60 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite depuis l'Espagne.





Passons ensuite au 1MORE ComfoBuds Z qui s'éteignent automatiquement lorsque vous les utilisez pour vous accompagner dans votre sommeil. Ils sont fournis avec 30 sons apaisants intégrés. Ils sont minuscules pour ne pas vous gêner lors de votre sommeil.

Les écouteurs 1MORE ComfoBuds Z sont au prix de 70 € au lieu de 85 € avec la livraison gratuite depuis l'Espagne.



Continuons avec les 1MORE Quad Driver In-Ear qui sont de type filaire. Ils sont dotés de quatre haut-parleurs. Ils possèdent des embouts obliques qui s'adaptent naturellement à vos conduits auditifs.

Les écouteurs 1MORE Quad Driver In-Ear sont au tarif de 95 € au lieu de 139 €, toujours avec un envoi gratuit depuis l'Espagne.



Ensuite, prenons les écouteurs 1MORE ComfoBuds 2. Ils sont de type intra-auriculaire compatible Bluetooth 5.2 offrant 24 heures d'autonomie au total et une charge rapide qui vous fait gagner 3 heures d'écoute en 15 minutes. De plus ils sont résistants à l'eau avec la certification IPX5.

Les écouteurs 1MORE ComfoBuds 2 sont au prix de 50 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite depuis l'Espagne.



Finissons avec les 1MORE ColoBuds 2 sans fil. Ils sont dotés de pilote dynamique de 7 mm avec des codecs aptX Adaptive à AAC et une autonomie de 24 heures. Ils sont compatibles Bluetooth 5.2 et certifiés IPX5. Ils affichent une taille compacte et élégante.

Les 1MORE ColoBuds 2 sont au tarif réduit de 63 € au lieu de 80 € avec un envoi gratuit depuis l'Espagne