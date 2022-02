1MORE PistonBuds Pro : les nouveaux écouteurs à moins de 50€ pour leur lancement mondial

Les nouveaux écouteurs 1MORE PistonBuds Pro offrent un design minimaliste et discret pour un poids de seulement 4,5 g par écouteur. Ils sont dotés de quatre embouts en silicone pour s'adapter à toutes les morphologies d'oreilles, la conception intra-auriculaire étant ici très ergonomique. Ils profitent aussi de la technologie QuietMax Active qui permet une suppression active de bruit avec au maximum 38 dB de réduction de bruit. Les appels seront de qualité avec l'utilisation d'un algorithme intelligent à double microphone et DNN (apprentissage par réseau neuronal profond) permettant de mieux filtrer le bruit ambiant.

Vous bénéficiez aussi du mode Transparence + qui permet d'amplifier les sons extérieurs pour entendre et parler avec les personnes qui vous entourent. De plus, quatre microphones suppriment le bruit ambiant, comme celui du vent par exemple, pour améliorer la qualité de vos conversations.

Les écouteurs sont dotés du Bluetooth 5.2, qui réduit considérablement la latence et permet de maintenir une connexion stable et le codec audio est l'AAC. Le mode jeu permet une synchronisation parfaite entre le son et l'image notamment dans les jeux, avec une très bonne latence de seulement 90 ms.

Au niveau de l'autonomie, chaque écouteur permet 5 heures d'écoute, ils sont accompagnés d'un boitier qui offre 20 heures supplémentaires soit de quoi recharger 4 fois les écouteurs. Il ne faut qu'une heure pour recharger un écouteur et deux heures pour le boitier, un câble USB-C étant fourni. Ils gèrent également la charge rapide, cinq minutes de recharge permettant l'écoute d'une heure de musique. Pour finir, ils possèdent la certification IPX5 pour une résistance à la pluie et à la sueur.

Vous pourrez personnaliser de nombreuses fonctions telles que la lecture / pause de la musique, répondre / raccrocher, couper le son, sélectionner un des 12 modes de musique disponibles... tout ceci dans une application dédiée 1MORE MUSIC.

Du 10 au 17 février, vous pouvez les précommander chez Goboo, revendeur officiel, et ils seront expédiés d'Espagne à partir du 17 février. Pendant cette période de prévente, avec un dépôt initial de 5 €, les écouteurs 1MORE PistonBuds Pro sont au prix réduit de seulement 54,99 € au lieu de 69,99 € (5 € de dépôt initial puis 49,99 € à payer ensuite entre le 17 et le 20 février).

A noter qu'en plus, pour les 1000 premières commandes, vous gagnerez 50 € en coupons répartis de cette façon :