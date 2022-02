1MORE PistonBuds Pro : des écouteurs discrets à réduction de bruit incontournables

Les écouteurs 1MORE PistonBuds Pro proposent un design discret et léger avec un poids de 4,5 g par écouteur. Ils proposent quatre embouts en silicone afin de satisfaire toutes les oreilles et offrent donc une conception très ergonomique.

La technologie QuietMax Active est intégrée et propose donc une suppression active de bruit avec au maximum 38 dB de réduction de bruit. De plus, grâce à ses deux microphones, les appels sont de qualité en supprimant les bruits ambiants. les PistonBuds Pro profitent aussi du mode Transparence + qui permet d'être ouvert aux autres sans devoir enlever vos écouteurs.

En ce qui concerne l'autonomie, les écouteurs permettent jusqu'à 5 heures d'écoute et grâce à leur boitier, vous profitez de 20 heures supplémentaires. Autre avantage, vous n'avez besoin que d'une heure pour les recharger et de deux heures pour le boitier, un câble USB-C étant fourni.

Au niveau de la connectique, les écouteurs profitent de la dernière connexion Bluetooth 5.2. Cette technologie réduit considérablement la latence et conserve une connexion stable. Les PistonBuds Pro possèdent un mode jeu permettant une synchronisation parfaite entre le son et l'image avec une très faible latence. Pour finir, ils possèdent la certification IPX5 pour une résistance à la pluie et à la sueur.

Sur ALiExpress, les écouteurs 1MORE PistonBuds Pro sont au prix réduit de 49 € en activant le coupon présent sur le site. La livraison est bien sûr gratuite.



