A 20 ans, elle fait une crise cardiaque suite à un challenge TikTok

Les différents défis lancés sur les réseaux sociaux ne sont pas tous à prendre à la légère : entre ceux qui demandent à leurs utilisateurs de prendre des risques évidents ou d'autres moins directs, on recense chaque année de nombreuses morts dans la course au nombre de vues et de likes.

La dernière en date à faire parler est celle d'une jeune femme américaine de 20 ans, hospitalisée après avoir tenté le "Dry Scooping", un challenge lancé sur le réseau TikTok.

Son concept ? Prendre une cuillère de protéines en poudre à sec, sans eau, et l'avaler avant d'aller s'entrainer à la salle de sport. Pour les initiateurs du challenge, la pratique permettrait d'optimiser la séance de sport.

Briatney Portillo, star d'OnlyFans, s'est prêtée au jeu, et a rapidement senti des picotements et des démangeaisons dans le corps... La jeune femme a ensuite ressenti une douleur aiguë dans la poitrine : elle a été victime d'une crise cardiaque et a heureusement été hospitalisée à temps.

C'est sur son lit d'hôpital qu'elle a fait une nouvelle vidéo pour alerter ses fans sur les dangers du challenge, précisant que les influenceurs ne sont pas toujours les experts qu'ils prétendent et que le danger est bien réel.