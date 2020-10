2018 VP1 : un astéroïde au dessus de nos têtes le 2 novembre

Certains y voient une coïncidence et quoi qu'il en soit il y aura bien un choc la semaine prochaine : le 2 novembre, l'astéroïde géocroiseur 2018 VP1 passera à proximité de notre planète, soit la veille de l'élection présidentielle américaine.

Selon le Center of Near Earth Objects Studies de la NASA qui recense et surveille un groupe d'astéroïdes géocroiseur, la chance que ce dernier vienne s'écraser sur Terre est de 1 sur 240. Et quand bien même cela devait arriver, la taille assez réduite de ce dernier, 2m par 91 cm pour une 15 aines de kg fait qu'il devrait totalement se désintégrer dans notre atmosphère, on verrait alors passer une étoile filante dans le ciel nocturne.



Malgré tout, ce type de corps représente un danger indirect : en cas de rapprochement avec la Terre, il pourrait percuter des satellites et entrainer une réaction en chaine qui pourrait représenter un risque pour d'autres corps en orbite, notamment pour l'ISS et les astronautes à son bord. La progression de 2018 VP1 sera donc particulièrement surveillée afin d'anticiper sa trajectoire en cas d'impact pour déplacer les satellites sur sa voie et lui donner le champ libre pour éviter toute catastrophe.