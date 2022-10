24H chrono : 7 jours de deal avec 6 produits uniques par jour sur Cdiscount

Du 19 au 25 octobre, Cdiscount lance l'opération 24h chrono. Le but est de proposer chaque jour 6 produits à prix réduit avec les prix les plus bas constatés. De plus, si vous êtes membre Cdiscount à volonté et que vous achetez un de ces produits, vous gagnez 5 % sur votre cagnotte pour votre prochain achat. Vous pouvez consulter les offres directement sur la page principale de Cdiscount.

Le 19 octobre, parmi les 6 produits, vous pouvez profiter de l'ordinateur portable Chromebook ACER CB314 qui bénéficie d'un petit prix.

Il est doté d'une dalle de 14 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Le PC portable intègre le processeur Intel Pentium Silver N5030 avec 8 Go de mémoire vive et 64 Go d'espace de stockage. Nous notons la présence de deux ports USB 3.1, de deux ports USB C, d'une prise casque et d'un port microSD. Il est aussi compatible avec le WiFi et le Bluetooth. Pour finir, sa batterie de 48 Wh vous offre jusqu'à 12,5 heures d'autonomie.

Sur Cdiscount, le PC portable Chromebook ACER CB314 est au prix de 250 € au lieu de 429 €.



Le lendemain, le 20 octobre, la TV TOSHIBA 55UA4B63DG verra également son prix se réduire.

Elle affiche une taille de 55 pouces avec une définition de 3840 x 2160 pixels et une luminosité de 350 cd/m². Elle intègre les technologies Dolby Vision, HDR et Dolby Audio. Elle est propulsée également par un processeur Quad Core qui permet de faire tourner Android TV et de profiter de vos applications préférées comme Netflix, Prime Video, YouTube, etc. Pour finir, nous notons la présence de deux ports USB, de trois ports HDMI, de sortie audio et d'une prise Ethernet.

Le 20 octobre, la télévision TOSHIBA 55UA4B63DG sera au prix de 300 € au lieu de 502 €.



Passons au 21 octobre, la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S6 Lite profitera d'une énorme réduction !

Cette dernière est équipée d'un écran 10,4 pouces avec une résolution 2000 x 1200 pixels. Elle intègre le processeur Samsung Exynos 8 coeurs de 2,3 GHz avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est dotée de deux capteurs photo à l’avant et à l’arrière avec respectivement 5 et 8 mégapixels.. Pour finir, la capacité de la batterie est de 7040 mAh, et elle assure jusqu'à 13 h d’autonomie en usage normal.

La tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite sera au prix de 199 € au lieu de 399 € avec l'ODR de 100 € et la livraison gratuite.



Voici une sélection des autres offres disponible pendant l'opération 24 h chrono :

Le 21 octobre

Aspirateur balai lavant Dreame H11 à 200 €





Le 22 octobre

Aspirateur Robot SHARK RV2001EU à 130 €





Le 23 octobre

Le 24 octobre



D'autres bons plans sont accessibles sur notre site comme iRobot Roomba i3, chute de prix pour le très bon aspirateur robot accompagné des bons plans du jour ou encore les meilleurs bons plans Fnac avec la carte Fnac à 4,99 € par mois.