Piratage : 3,2 milliards de mots de passe Gmail et Hotmail sur le Dark Web

C'est une attaque de masse qui a eu lieu ces derniers mois sur différents services en ligne et notamment Gmail et Hotmail avec à la clé plus de 3 milliards de comptes compromis.

Plus de 3,2 milliards de comptes et mots de passe associés de Gmail et Hotmail ont été partagés sur le Darkweb ces derniers jours. Ces comptes ont été subtilisés lors d'une attaque d'envergure baptisée Comb et a visé des services très populaires.

Sont ainsi concernés Gmail et Hotmail, mais aussi Netflix, LinkeIn et une foule d'autres services, pour un total de 15,2 milliards de comptes ciblés, qui pourraient progressivement s'inviter à leur tour sur le DarkWeb.

Cybernews a créé un site en ligne permettant de savoir si votre email est concerné par cette fuite, et vous invite à en changer le mot de passe le cas échéant. Il est également recommandé, dans la mesure du possible, de préférer l'authentification en deux étapes quand elle est disponible auprès des services.