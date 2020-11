5 fois plus de PS5 vendues au Japon que de Xbox Series X/S

L'adoption d'Android 9 Pie est plus rapide que pour Android Oreo. Un taux d'adoption de 10,4 % qui serait le signe (enfin) tangible de l'apport de Project Treble qui profitera aussi à Projet Mainline.

Le groupe de promotion Bluetooth SIG officialise la connectivité sans fil Bluetooth 5, plus performante et se tournant encore un peu plus vers les applications de l'Internet des objets.