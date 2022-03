50 000 applications mobiles renvoient des données personnelles vers la Russie

Selon des informations rapportées par le Financial Times, un kit de développement d'applications proposé par Yandex aurait permis d'organiser le siphonnage de millions de données personnelles depuis ioS et Android.

Ce pourrait être l'une des collectes de données personnelles les plus importantes de l'histoire.

Yandex, le "Google Russe" proposait un kit de développement gratuit d'applications mobiles qui a servi de base à la création de dizaines de milliers d'applications mobiles diffusées en toute confiance sur l'AppStore d'Apple et le Play Store de Google.

Le SDK baptisé AppMetrica propose ainsi d'intégrer facilement des fonctions de cartographie, services de paiement, notifications... Et est gratuit à condition que les développeurs échangent un accès aux données des utilisateurs pour la publicité ciblée". Rien de très étonnant puisque Google de son côté propose un fonctionnement similaire.

Aujourd'hui ce qui pose problème, c'est que dans la majorité des applications conçues ainsi avec le SDK de Yandex, s'il est bien précisé la nature de la collecte de données personnelles, il n'est jamais précisé qu'elles sont partagées avec Yandex qui se veut pour sa part très proche du Kremlin.

Les données collectées sont ainsi stockées en Finlance et en Russie et il y a fort à parier que Moscou ne se prive pas d'accéder ainsi aux données.

La situation va un peu plus loin puisque certaines applications sont spécialement adressées au public ukrainien, dont certains VPN censés assurer l'anonymat des utilisateurs...

Étant donné le conflit actuel qui oppose l'Ukraine à la Russie, les révélations du Financial Times tombent mal pour Yandex. Plusieurs entreprises avaient déjà décidé d'abandonner le logiciel dès l'invasion de l'Ukraine par la Russie tandis que l'on a également pu assister à l'inverse : plus de 2000 applications exploitant le SDK de Yandex et ciblant particulièrement le public ukrainien sont sorties depuis le début du conflit.