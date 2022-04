5G : près de 3 millions d'utilisateurs en France fin 2021

Un an après le lancement commercial des offres, le nombre d'utilisateurs de la 5G en France atteint près de 3 millions.

L'Arcep publie les résultats de son observatoire du marché des communications électroniques en France pour le quatrième trimestre 2021. Au 31 décembre 2021, 80,4 millions de cartes SIM sont en service, dont 72,7 millions sont des forfaits mobiles.

Pour les forfaits mobiles, c'est une progression de +2,3 millions en un an. À 7,7 millions, le nombre de cartes prépayées mobiles baisse de 100 000 en un an. Son rythme annuel de recul a fortement diminué au cours de l'année 2021.

Au quatrième trimestre, 66,1 millions de clients ont utilisé les réseaux 4G, ce qui représente une progression annuelle de près de +10 %. Sur les réseaux 5G et donc un an après le début de la commercialisation d'abonnements en décembre 2020, le nombre d'utilisateurs atteint environ 3 millions avec un nouveau doublement sur le trimestre.

Les abonnements FTTH passent devant

Sur le fixe, l'Arcep rappelle que la totalité de la croissance du nombre d'abonnements Internet est portée par les accès en fibre optique de bout en bout, avec un total de 14,5 millions d'accès en FTTH au quatrième trimestre (+4,1 millions en un an).

" Ce nombre dépasse pour la première fois celui des accès Internet haut débit et très haut débit sur réseaux cuivre DSL à 14,4 millions ce trimestre ", souligne l'Autorité des télécoms. Ils ont reculé plus fortement avec une baisse de 2,9 millions en un an.