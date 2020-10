5G : 500 sites expérimentaux sur la bande 3,5 GHz au 1er octobre

Dans son dernier observatoire du déploiement des réseaux mobiles, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) indique qu'au 1er octobre, les stations 5G expérimentales autorisées dans la bande 3,5 GHz sont au nombre de 500.

Il s'agit en l'occurrence de 483 stations 5G en métropole et 17 en Outre-mer (Réunion). La répartition entre les opérateurs en métropole est de 353 supports 5G expérimentaux autorisés pour Orange, 67 pour Bouygues Telecom, 54 pour SFR et 9 pour Free Mobile.

Le constat est que sur le mois de septembre… il n'y a pas eu d'évolution. Cela peut paraître logique dans la mesure où l'expérimentation va désormais rapidement laisser sa place à l'exploitation commerciale. C'est en tout cas déjà une indication sur les villes qui seront sans doute le plus rapidement couvertes.

Pour la 4G, les demandes d'autorisations et les mises en service de sites 4G ont progressé de 0,5 % et 1 % sur le mois de septembre. Au 1er octobre 2020, 53 994 sites 4G sont autorisés et 48 479 sont en service (métropole et outre-mer).

En France métropolitaine, 27 393 sites sont autorisés pour la 4G dans la bande 700 MHz (+1,6 % sur un mois), 44 691 sites en 800 MHz (+0,6 %), 45 152 sites en 1 800 MHz (+0,6 %), 22 998 sites en 2,1 GHz (+1,8 %) et 35 021 sites 4G dans la bande 2,6 GHz (+0,5 %). Certains sites sont mutualisés.



Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (23 592 sites ; +369 sites en septembre), devant SFR (20 393 sites ; +211), Bouygues Telecom (19 737 sites ; +429) et Free Mobile (17 673 sites ; +325).

