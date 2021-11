5G au quotidien : rien de fou avec les mesures de l'Arcep

L'Arcep publie les résultats de son enquête annuelle sur l'évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles en France métropolitaine. Pour la première fois, l'autorité des télécoms a testé la qualité de service pour un utilisateur avec un forfait et un smartphone compatibles 5G.

De mai à septembre 2021, les mesures réalisées portent sur les débits descendants et montants. L'objectif est d'être le reflet d'un usage quotidien, avec accrochage ou non d'une antenne 5G, et pour une comparaison avec la 4G.

?Internet mobile, voix/sms : quelle est la qualité du service dans vos transports, votre lieu de vie ? A-t-elle évolué depuis 2020 ? Quel opérateur est le plus performant par critère ?

?L’@Arcep publie sa 22e enquête annuelle des services mobiles https://t.co/mjInAVQEr8 pic.twitter.com/qEk6luZuWg — Arcep (@Arcep) November 19, 2021

Loin des promesses des opérateurs

Avec une moyenne de 142 Mbps sur l'ensemble du territoire, Orange propose les meilleurs débits descendants. Suivent SFR avec 84 Mbps, Bouygues Telecom avec 71 Mbps et Free avec 31 Mbps en moyenne.

Il y a néanmoins de fortes disparités en fonction de la densité des zones. Dans les zones intermédiaires et rurales, un utilisateur avec forfait et smartphone 5G ne verra que peu de différences. Pour Free, la situation est même moins bonne quelles que soient les zones.

Pour les débits montants et indépendamment des zones, les performances sont globalement équivalentes entre 4G et 5G.

Les disparités observées entre les zones à densité de population s'expliquent notamment par le taux d'accroche de la 5G qui représente une utilisation effective de la 5G pour télécharger des fichiers. Il est plus élevé dans les zones denses.

Free se détache sur le taux d'accroche 5G dans toutes les zones, mais c'est en capitalisant sur le déploiement dans la bande de fréquences 700 MHz où il est le seul présent. Une meilleure portée sans apporter du mieux sur les débits.

Les résultats au final décevants pour la 5G ne sont pas surprenants pour autant. Ils sont à replacer dans le contexte de " réseaux 5G actuellement en cours de déploiement et d'optimisation par les opérateurs ", comme le souligne l'Arcep.

Les choix des opérateurs en matière de fréquences pour la 5G jouent également beaucoup, avec un avantage pour la bande dite cœur 5G des 3,5 GHz concernant les débits… quand il y a accroche. Et si Free n'est actuellement pas à son avantage, l'observatoire de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) montre qu'il est derrière Orange pour le nombre de sites 5G techniquement opérationnels en 3,5 GHz. Reste à les ouvrir commercialement.

Tous les opérateurs s'attribuent des bons points

Comme quasiment à chaque fois après la publication de ce type d'enquête par l'Arcep, chaque opérateur se couvre de louanges en soulignant ce qui lui est le plus favorable. Les premières mesures 5G ne font pas exception.

Orange met en avant sa première place grâce à ses choix stratégiques de privilégier la performance en 5G en déployant majoritairement des antennes 3,5 GHz. SFR communique sur sa place de numéro 2 sur les débits descendants pour les utilisateurs 5G. Bouygues Telecom indique se situer très largement premier en taux d'accroche 5G en zones denses et avec le meilleur surcroît de débit 5G (par rapport à sa 4G).

Quant à Free, l'opérateur insiste sur son taux d'accroche de la 5G et revendique une stratégie de déploiement ambitieuse avec 70 % de la population couverte en 5G. " Free a fait le choix différenciant de déployer un large réseau qui permet au plus grand nombre de bénéficier aujourd'hui sans surcoût d'usages performants et qui permettra demain de supporter les services innovants sur une large partie du territoire. "