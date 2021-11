5G : 31 000 sites autorisés, 66 % techniquement opérationnels

L'Agence nationale des fréquences a publié son observatoire sur le déploiement des réseaux mobiles avec la 5G et la 4G au 1er novembre 2021.

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a mis en ligne son observatoire mensuel des déploiements des réseaux mobiles.

Au 1er novembre et tous opérateurs confondus, 30 087 sites 5G ont été autorisés par l'ANFR en métropole (+2,6 % sur le mois d'octobre), dont 19 824 sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. Ce sont des sites allumés, sans être nécessairement ouverts commercialement.

Pour fournir un service 5G, 18 586 sites ont été autorisés dans la bande 700 MHz (Free Mobile) dont 12 610 sont techniquement opérationnels, 11 108 sites dans la bande 2,1 GHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR) avec 6 172 sites déclarés techniquement opérationnels.

Dans la bande 3,5 GHz (bande cœur 5G), ce sont 13 521 sites autorisés (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR) dont 7 368 techniquement opérationnels. Certains sites autorisés sont mutualisés.

Les sites pour la 4G

Selon l'ANFR, les demandes d'autorisation et les mises en service de sites 4G ont progressé de 0,8 % et 0,6 % sur le mois d'octobre. Au 1er novembre, 55 239 sites 4G ont été autorisés et 50 626 sont en service (métropole).

Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (27 020 sites ; +105 en octobre), devant SFR (22 583 sites ; +95), Bouygues Telecom (22 374 sites ; +203) et Free Mobile (20 872 sites ; +162).

Le site Cartoradio.fr permet de voir les sites autorisés et par quel opérateur.