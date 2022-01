5G : 31 650 sites autorisés en 2021

Au 1er janvier et tous opérateurs confondus, 31 645 sites 5G ont été autorisés par l'ANFR en métropole (+2,2 % sur le mois de décembre), dont 22 180 sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. Ce sont des sites allumés, sans être nécessairement ouverts commercialement.

Pour fournir un service 5G, 18 929 sites ont été autorisés dans la bande 700 MHz (Free Mobile) dont 13 504 sont techniquement opérationnels, 12 486 sites dans la bande 2,1 GHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR) avec 7 433 sites déclarés techniquement opérationnels.

Dans la bande 3,5 GHz (bande cœur 5G), ce sont 15 208 sites autorisés (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR) dont 9 185 techniquement opérationnels. Certains sites autorisés sont mutualisés. À noter que SFR prend désormais la tête sur le nombre de sites 5G techniquement opérationnels en 3,5 GHz.

Les sites pour la 4G

Selon l'ANFR, les demandes d'autorisation et les mises en service de sites 4G ont progressé de 0,4 % et 0,7 % sur le mois de décembre. Au 1er janvier, 55 801 sites 4G ont été autorisés et 51 294 sont en service (métropole).

Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (27 337 sites ; +142 en décembre), devant SFR (22 737 sites ; +88), Bouygues Telecom (22 631 sites ; +132) et Free Mobile (21 318 sites ; +226).

Le site Cartoradio.fr permet de voir les sites autorisés et par quel opérateur.