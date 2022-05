5G : 33 500 sites autorisés au 1er mai

Au 1er mai, 33 512 sites 5G sont autorisés par l'ANFR en métropole (+1,8 % sur le mois d'avril), dont 24 553 sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. Ce sont des sites allumés, sans être nécessairement ouverts commercialement.

Pour fournir un service 5G, 19 480 sites sont autorisés dans la bande 700 MHz (Free Mobile) dont 14 796 sont techniquement opérationnels, 13 748 sites dans la bande 2,1 GHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR) avec 8 368 sites déclarés techniquement opérationnels.

Dans la bande 3,5 GHz (bande cœur 5G), ce sont 17 907 sites autorisés (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR) dont 10 999 techniquement opérationnels. Certains sites sont mutualisés.

Les sites pour la 4G

Selon l'ANFR, les demandes d'autorisation et les mises en service de sites 4G ont progressé de 0,7 % et 0,4 % sur le mois d'avril. Au 1er mai, 57 023 sites 4G sont autorisés et 52 270 sont en service (métropole).

Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (27 883 sites ; +93 en avril), devant SFR (23 176 sites ; +105), Bouygues Telecom (23 031 sites ; +79) et Free Mobile (21 863 sites ; +91).

Le site Cartoradio.fr permet de voir les sites autorisés et par quel opérateur.