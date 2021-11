Le déploiement US de la 5G contrarié par la FAA pour la sécurité aérienne

Les opérateurs AT&T et Verizon aux États-Unis acceptent de mettre en pause le déploiement prévu de la 5G sur une nouvelle bande de fréquences. La FAA a exprimé des préoccupations en matière de sécurité aérienne.

Aux États-Unis, les opérateurs AT&T et Verizon mettent en pause jusqu'à début 2022 le déploiement de la 5G sur les fréquences de la bande 3,7 - 3,8 GHz. Pour cette bande, il était prévu un lancement commercial de la 5G à partir du 5 décembre prochain.

Ce report est en lien avec des préoccupations - qui ne sont pas nouvelles - exprimées par la Federal Aviation Administration (FAA). Dans un bulletin d'information (PDF), l'agence américaine de l'aviation alerte sur de potentielles interférences.

Pour les pilotes, la FAA évoque notamment la dégradation potentielle des capacités des systèmes de sécurité et des autres équipements dépendant des radioaltimètres, ainsi que des moyens permettant de compenser des anomalies.

Afin de mesurer la hauteur d'un aéronef par rapport au sol ou à la surface de l'eau, les radioaltimètres fonctionnent sur des bandes de fréquences entre 4,2 et 4,4 GHz. Pour la 5G aux États-Unis (et ailleurs), il est question de la bande C de 3,4 à 4,2 GHz.

Aucune preuve avec le déploiement à l'international

La FAA souligne néanmoins que si la question continue d'être étudiée, il n'y a pas encore eu de rapports prouvés d'interférences nuisibles au niveau international.

Avec la supervision de la Federal Communications Commission (FCC) et dans le cadre de discussions avec les opérateurs, l'éventuel impact sur la sécurité aérienne va être plus amplement évalué.

AT&T a indiqué (Reuters) qu'il continuera à travailler de bonne foi avec la FCC et la FAA pour comprendre les préoccupations de la FAA. " Il est essentiel que ces discussions s'appuient sur la science et les données. "