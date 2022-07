5G : plus de 4 millions d'utilisateurs en France

L'Arcep a publié les résultats de son observatoire du marché des communications électroniques en France pour le premier trimestre 2022. Au 31 mars 2022, 80,7 millions de cartes SIM sont en service, dont 73,2 millions de forfaits.

Pour les forfaits mobiles, c'est une augmentation de +2,3 millions en un an, contre +2,1 millions un an auparavant. Le nombre de cartes prépayées baisse de 100 000 en un an à 7,5 millions, avec un rythme de recul qui se rapproche de la stagnation.

Sur les réseaux 4G, le nombre d'utilisateurs atteint 66,9 millions au premier trimestre, avec une croissance annuelle d'un peu moins de +10 %. Sur les réseaux 5G, le nombre d'utilisateurs atteint 4,1 millions.

Les usagers 5G en augmentation régulière

L'Arcep note que le nombre de clients des opérateurs utilisant les réseaux 5G grâce à un smartphone compatible et un forfait 5G est en augmentation d'environ 1,2 million par trimestre depuis la fin de l'année 2021.

" Près de 5 % des cartes SIM (hors cartes MtoM) ont été actives au moins une fois sur les réseaux mobiles 5G au cours du premier trimestre 2022 ", souligne encore l'autorité des télécoms.