5G de Free : Xavier Niel ironise sur l'effet Weber pour les porteurs de tongs...

Bouygues Telecom, Orange et SFR ont tous dégainé leurs offres commerciales pour la 5G. Free sera donc le dernier opérateur à le faire et ménage le suspense pour le moment. Bouygues Telecom a peut-être le plus anticipé un coup de Free (comme du temps du lancement de la 4G) avec un abonnement B&You (sans engagement ; jusqu'au 5 janvier) à 25 € par mois pour 130 Go de data.

À la suite de la publication des derniers résultats trimestriels du groupe, Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliad (maison-mère de Free), a commencé à semer quelques indices. Interrogé sur BFM Business, il a évoqué des offres " simples et compréhensibles par les abonnés et les Français ", " généreuses en gigaoctets " et un " juste prix. "

Xavier Niel prend le parti de l'humour

Preuve que le lancement est proche pour Free, c'est Xavier Niel en personne qui se met en scène dans une vidéo inattendue au ton humoristique. Il n'y est pas question de la stratégie commerciale de Free pour la 5G, mais des théories du complot avec cette technologie.

Le fondateur de Free et dirigeant historique du groupe Iliad feint de confirmer que la 5G ne fonctionne par si un utilisateur porte... des tongs. La conséquence d'un effet Weber qui " empêche le fonctionnement de la 5G à cause des tongs. " À prendre évidemment au second degré.

Bouygues Telecom, Orange et SFR ont déjà ouvert leur réseau 5G sur les bandes 3,5 GHz et 2,1 GHz. Comme le montre le dernier baromètre de l'ANFR, Free pourrait capitaliser sur la bande 700 MHz pour vanter une couverture 5G de grande ampleur dès le début, mais avec des débits moindres. En rappelant que la bande cœur de la 5G en 3,5 GHz est celle du bon compromis entre couverture et débit.



La réponse imminente lors d'un fameux mardi Free ?