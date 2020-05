5G : le Royaume-Uni pourrait écarter Huawei d'ici 2023

L'accès du groupe Huawei au marché 5G britannique ne sera pas bloqué dans un premier temps mais tout sera fait pour l'en faire sortir d'ici 2023, tel serait le projet du Royaume-Uni pour parer au risque de sécurité supposé des équipements chinois et pour ne pas mécontenter l'allié américain.

Cette vision va donc bien au-delà de la présence limitée à 35% de Huawei dans les réseaux de nouvelle génération voulue par Boris Johnson dans un premier temps et malgré les assurances faites en janvier de vouloir maintenir l'équipementier chinois sur le marché UK.

La montée des tensions entre la Chine et les Etats-Unis pourrait amener à un certain point à la nécessité de s'appuyer sur les alliés et savoir la Chine au coeur des télécommunications britanniques ne serait rassurant pour personne, font valoir les tenants du projet.

La décision irait donc dans le sens des pressions du gouvernement US envers les Etats européens pour évincer Huawei et les équipementiers chinois des réseaux 5G.

On notera que la France pourrait suivre à terme une trajectoire similaire, de l'aveu même du président de l'Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) qui évoquait en début d'année l'éventualité d'une sortie progressive de Huawei du marché télécom français si nécessaire.