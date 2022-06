5G : feu vert pour les opérateurs en Outre-mer

À La Réunion et à Mayotte, les opérateurs peuvent lancer commercialement la 5G après la délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,5 GHz.

Près d'un an et demi après la France métropolitaine, la 5G peut être lancée commercialement à La Réunion et à Mayotte à la suite de l'attribution des fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,5 GHz dans ces îles.

L'Autorité des télécoms Arcep informe avoir délivré le 24 mai dernier les autorisations d'utilisation de ces fréquences aux opérateurs.

À La Réunion, il s'agit des opérateurs Orange, SRR (Altice France ; SFR), Telco OI (Iliad et Axian) et Zeop Mobile pour les fréquences des bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz. Sur la fameuse bande cœur 3,5 GHz qui offre le meilleur rapport entre couverture et débit, et permet actuellement d'atteindre les débits les plus élevés, SRR, Orange et Telco OI ont chacun un spectre de 100 MHz

Orange en orange, SRR en rouge, Telco OI en gris, Zeop Mobile en vert, Maoré Mobile en bleu

Pour Mayotte, Orange et SRR sont autorisés à utiliser les fréquences de la bande 700 MHz, tandis que Maoré Mobile et Telco OI sont autorisés à utiliser les fréquences des bandes 700 MHz et 900 MHz. L'Arcep souligne que pour le cas de la bande 900 MHz avec des fréquences réaménagées, ces dernières ne pourront être utilisées par les opérateurs qu'à partir du 8 juillet prochain.

Dans les clous du calendrier prévu pour la 5G

Le gouvernement avait anticipé un lancement commercial de la 5G à La Réunion et à Mayotte d'ici le début de cette année 2022. Ce sera donc finalement pour le premier semestre et ainsi la première moitié de l'année.

" Plus qu'ailleurs en milieu insulaire, le numérique est un fort levier de croissance et d'innovation en Outre-mer. L'arrivée de la 5G à la Réunion et à Mayotte va permettre de renforcer l'attractivité économique de ces territoires au cœur de l'océan Indien ", avait déclaré l'année dernière le ministre des Outre-mer de l'époque.