5G : des smartphones à moins de 200 euros avant la fin de l'année

La 5G devrait s'inviter en France dès cet été auprès des principaux opérateurs, et les smartphones devraient suivre. Mais pour les terminaux à moins de 200 euros, il faudra attendre la fin d'année.

L'année 2020 sera une année complexe pour les utilisateurs qui souhaitent changer de smartphone et se préparer à la 5G sans trop investir.

Si les premiers forfaits 5G devraient être commercialisés dans l'hexagone dans le courant de l'été, les seuls smartphones disponibles pour l'instant annoncés comme compatibles avec la nouvelle génération du réseau téléphonique se concentrent sur le haut de gamme et sont globalement proposés à des prix assez élevés.

Alors, quand investir ? Certains utilisateurs pourraient être tentés de faire l'impasse sur les sorties qui se profilent jusqu'au milieu d'année, quitte à mettre sur la touche les prochains terminaux de Huawei, OnePlus, Samsung ou Apple... Car les premiers smartphones 5G vraiment abordables ne seront proposés qu'en fin d'année.

C'est du moins la promesse de Huawei qui promet des smartphones 5G abordables, soit aux alentours des 150 dollars d'ici la fin de l'année, voire au pire, au tout début de l'année 2021.

Dans les mois qui viennent, les constructeurs de smartphones devraient modifier leur stratégie lancée l'année dernière, à savoir réduire la 5G à des versions spécifiques de terminaux présentés comme haut de gamme. Avec l'arrivée des nouveaux Soc de Qualcomm et plus globalement de bien plus de modems 5G, tous les smartphones devraient opter pour une compatibilité 5G en standard. Mais cette année de transition pourrait entrainer une temporisation des dépenses au niveau des consommateurs.