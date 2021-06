6 ans après : un joueur réussit finalement à stopper le train de GTA V (hors mission)

C'est un exploit que beaucoup n'attendaient plus : un joueur a réussi à stopper le train de Los Santos dans GTA V.

C'était un véritable mythe qui a contribué à la création de milliers de vidéos sur YouTube et participé à un nombre incalculable de mèmes : le fameux train instoppable de GTA V a finalement été arrêté.

Il y a 6 ans sortait sur consoles un des jeux les plus rentables et populaires de l'histoire : GTA V. Au sein de l'énorme carte du jeu, on pouvait trouver une voie ferrée avec un train de marchandises qui sillonnait les régions en continu.

Un train que beaucoup ont tenté de stopper à l'aide d'obstacles, allant jusqu'à installer une quantité impressionnante de véhicules sur son chemin, en vain.

Explosifs, obstacles, éditions de map, rien n'a jamais réussi à stopper la course du train de Los Santos, du moins, c'était vrai jusqu'à très récemment.

Alors évidemment, il était possible de stopper le train, mais uniquement lors d'une quête qui impliquait justement de le détourner. Mais dans le mode Online, le train était resté invaincu.

En réalité, pour stopper le train, il ne sert pas à grand-chose de mettre des tanks et autres obstacles sur sa route.

La technique est la suivante : il faut déjà disposer d'un parachute, de partir dans l'hélicoptère de Raton Canyon puis de faire un saut à parachute pour se poser sur la locomotive. Il convient ensuite d'éliminer le conducteur du train, puis de placer plusieurs explosifs dans la motrice et de les faire exploser à distance. Le train finit ainsi par s'arrêter.

Il est intéressant de voir que 6 ans après, GTA V continue de réserver des surprises et secrets aux joueurs.