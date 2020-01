60 Millions de consommateurs : gare au danger des copies d'Apple Airpods !

Ce sont les écouteurs sans fil les plus vendus au monde, les Airpods d'Apple font un véritable carton. Mais les contrefaçons sont également légion et peuvent représenter un véritable risque pour les utilisateurs.

C'est l'association 60 Millions de consommateurs qui alerte aujourd'hui sur les dangers liés aux contrefaçons d'Apple Airpods.

L'association met ainsi en lumière le succès des écouteurs sans fil d'Apple qui ne manquent pas d'encourager certains fabricants à diffuser des copies de qualité bien moindre, qui peuvent également se montrer dangereuses.

Rappelons déjà que placer dans ses oreilles ou plus globalement à proximité de sa tête un appareil équipé d'une batterie lithium Ion n'a rien d'anodin : les risques d'explosion de ce type de batterie sont connus et ne doivent pas être pris à la légère.

Face à des Apple Airpods très en vogue, mais souvent en rupture de stock ou vendus très chers, les utilisateurs peuvent être tentés d'opter pour des copies. 60 Millions de consommateurs a donc pris le pas de tester 7 écouteurs contrefaits en vente sur le marché et dont le prix varie de 20 à 65€ la paire.

Sur les 7 paires commandées, 3 n'ont jamais été livrées : non envoyées, arnaque en ligne ou saisie par les douanes. Deux modèles venaient directement de Chine et un modèle correspondait à une version mise en avant par des influenceurs sur Instagram.

Si les modèles reçus étaient pleinement fonctionnels, la qualité du son laisse à désirer. Pire encore sur certains modèles, la limite sonore légale a été dépassée de plus de 10 décibels. Il existe donc bel et bien un risque quant à une utilisation prolongée à fort volume, rappelons que les dommages liés à une surexposition au bruit sont irréversibles.

Par ailleurs, l'achat et l'importation de ces contrefaçons représentent également un risque légal : l'utilisateur s'expose à une amende en cas de saisie par les douanes.

60 Millions de consommateurs n'est pas allée jusqu'à tester plus en profondeur la batterie et le boitier des écouteurs, mais rappelle que la plupart de ces copies ne proposent aucune mise en conformité avec les règlementations locales de sécurité. Le risque de voir ces appareils se détériorer seuls ou déclencher un incendie est donc plus élevé que les appareils originaux conçus et fabriqués dans le respect de règles très strictes de sécurité.



