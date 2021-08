La caméra embarquée 70mai Smart Dash Pro Plus et le smartphone Poco X3 Pro en FORTE baisse de prix, mais aussi

Aujourd'hui, AliExpress met à l'honneur deux belles réductions en proposant le smartphone Poco X3 Pro et la caméra embarquée 70mai Smart Dash Pro Plus. Nous vous avons sélectionné également d'autres bons plans.

Commençons par le smartphone Poco X3 Pro qui possède un excellent rapport qualité vs prix, comme toute la gamme de chez Poco qui fait partie de l’univers Xiaomi. AliExpress propose uniquement ce dimanche à partir de 9h le téléphone à moins de 200 €, une très belle affaire.

Pour rappel, le smartphone X3 Pro est équipé d’un affichage LCD de 6,67 pouces avec une résolution de 2040 x 1080 px et gère un rafraîchissement 120 Hz adaptatif avec échantillonnage tactile 240 Hz pour améliorer sa fluidité. Il dispose d'un poinçon abritant le capteur photo avant.

Le processeur est un SoC Snapdragon 860 propulsé par 6 à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de mémoire de stockage. Enfin, il est équipé d’un refroidissement optimisé LiquidCool Technology 1.0 qui permet de longues sessions de gaming sans surchauffe.

Au niveau photo, à l’arrière on observe un quadruple capteur photo avec un module principal 48 mégapixels, un ultra grand angle 8 MP, un capteur macro 2 MP et enfin un capteur de récupération des données de profondeur.

Sa batterie de 5160 mAh permet deux jours d’autonomie et se charge en moins d’une heure grâce à son chargeur rapide 33 Watts.

Sur AliExpress, le smartphone Poco X3 Pro 6+128 Go / 8+256 GO est au prix de 182 € / 209 € au lieu de 210 € / 240 € avec le coupon SDFRC82 et la livraison gratuite depuis la France.





Autre produit mis en avant toujours uniquement ce dimanche, la caméra embarquée 70mai Smart Dash Pro Plus bénéficie d'une forte promotion, une super occasion pour équiper sa voiture d’un ange gardien.

La caméra, plutôt petite, ne gêne pas la conduite, elle permet d’enregistrer des vidéos avec une résolution de 2592 x 1944 pixels et avec un angle de vue a 140°. La caméra est équipée d’un écran LCD 2" qui permet en autre de revisionner les vidéos ou d’avoir un retour de ce que vous filmez.

Grâce à sa petite batterie de 500 mAh, sa fonction parking enregistre tous les mouvements. La dashcam permet aussi d’indiquer sur les photos les coordonnées GPS, utile en cas d’accident. Elle enregistre aussi en boucle en supprimant les vieilles images une fois que sa carte mémoire est pleine.

Nous pouvons aussi associer la caméra à son application mobile afin de la contrôler ou d’exporter les images / vidéos sans avoir à sortir la carte SD.

La caméra embarquée 70mai Smart Dash Pro Plus est au prix fortement réduit de 48 € au lieu de 108 € avec le code de réduction SDFRC83 avec la livraison depuis la Pologne.





D’autres bons plans sont également disponibles sur le site d’AliExpress, tous expédiés depuis l’Europe :

