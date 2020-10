L'abonnement Cdiscount à volonté à 0,67 € par mois seulement grâce à une forte promotion !

Vous passez régulièrement par Cdiscount pour commander vos articles préférés ? Si vous souhaitez profiter d'offres exclusives, de la livraison express gratuite et d'autres avantages tout aussi pertinents, profitez de Cdiscount à volonté à 8 € seulement par an au lieu de 29 € !

Le bon plan du jour concerne Cdiscount et plus précisément son abonnement Cdiscount à volonté. En effet, le CDAV est en très forte promotion aujourd'hui, car il passe de 29 € par an à seulement 8 € par an, soit 0,67 € par mois !

Pour rappel, Cdiscount à volonté (CDAV) un abonnement qui vous permet de bénéficier de plusieurs avantages dont l'accès aux offres exclusives, la livraison en 1 jour ouvré de façon gratuite et illimitée, la cagnotte à volonté avec vos achats qui vous rapportent de l'argent, la presse en illimité, un service client exclusif, ou encore le partage d'abonnement entre tous les membres de la famille ! Vous l'aurez compris cet abonnement permet à Cdiscount de fidéliser ses clients en leur proposant pour une somme modique énormément d'avantages exclusifs.

Il est important de préciser que cette offre n'est pas uniquement réservée aux nouveaux abonnés. Effectivement, Cdiscount ne laisse pas tomber ses abonnés actuels en leur permettant également de profiter de l'offre !

Profitez de Cdiscount à volonté à seulement 8 € par an