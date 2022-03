Amazon Prime Video : bientôt 4000 films et 17 000 épisodes de séries supplémentaires pour les abonnés

MGM (Metro Goldwin Mayer) c'est plus de 180 Oscars, 100 Emmy Awards, plus de 4000 films et 17 000 épisodes de séries, et tout ce contenu devrait prochainement rejoindre le catalogue d'Amazon Prime Vidéo. Le rachat a en effet obtenu l'autorisation "sans condition" de l'Union européenne.

Mike Hopkins, vice-président de Prime Video et d'Amazon Studios, a ainsi déclaré : "MGM a un héritage de près d’un siècle dans la production de divertissements exceptionnels, et nous partageons leur engagement à fournir une large gamme de films et d’émissions de télévision originaux à un public mondial".

MGM a été fondée en 1924, elle possède les franchises de films célèbres comme James Bond, Pink Panther, Rocky, mais aussi Basic Instinc, Creed, Poltergeist, Robocop, Stargate, Tom Raider ou encore les séries comme Fargo, The Handmaid’s Tale ou encore Vikings.

Pour rappel, Prime video est inclus dans l'abonnement d'Amazon Prime qui inclut aussi la livraison gratuite, la musique, mais aussi Prime reading pour emprunter des centaines d'ebooks. De quoi faire saliver les actuels abonnés, et surtout de quoi donner envie aux autres de s'abonner.