Acer dévoile trois nouveaux Chromebooks

Pour l'édition 2022 du salon CES, Acer introduit trois nouveaux modèles de Chromebook qui seront disponibles au cours des prochains mois. Avec ces appareils fonctionnant avec Chrome OS, le fabricant dit viser les familles, les étudiants et les professionnels.

Avec un design convertible pour une utilisation de type tablette et écran de 13,5 pouces au format 3:2 d'une définition de 2256 x x1504 pixels, le nouveau Spin 513 (CP513-2H) profite d'une certification MIL-STD 810H pour sa robustesse.

Il est équipé d'un SoC octocore Kompanio 1380 de MediaTek (contre Snapdragon 7c de Qualcomm pour l'ancien modèle), dispose de deux haut-parleurs avec système DTS Audio et deux micros. Avec une autonomie d'une dizaine d'heures, ce Chromebook sera disponible au mois d'avril à partir de 649 €.

Du plus classique

Pour des propositions à la tarification plus abordable, les versions 2022 du Chromebook 315 (CB315-4H/T) et du Chromebook 314 (CB314-3H/T) dans un format 15,6 pouces et 14 pouces avec traitement antireflet (écran tactile en option) sont des appareils plus habituels équipés de processeurs Intel Celeron ou Pentium Silver.

Les nouveaux Acer Chromebook 315 et Acer Chromebook 314 seront respectivement disponibles au premier trimestre 2022 et au mois d'avril pour des prix à partir de 399 € et 369 €.

À noter que les nouveaux modèles de Chromebook d'Acer sont tous avec Wi-Fi 6, USB-C et jusqu'à 8 Go de RAM. Le stockage demeure en eMMC.