Acer ConceptD 100 : la mini station de travail pour créatifs et salles de classe multimédia

Constatant qu'une partie des acheteurs de PC gaming ne jouaient pas mais les utilisaient pour leurs besoins créatifs, le groupe Acer a créé en 2019 une série ConceptD destinée à répondre à leurs besoins.

Utilisant des configurations puissantes et des form factors adaptés, cette gamme propose des solutions variées, de l'appareil compact à emmener partout à la puissante station de travail.

Après plusieurs modèles en haut et milieu de gamme, Acer étend son offre en l'élargissant à la base avec un nouveau ConceptD 100 qui peut répondre à des besoins de création / conception basiques ou pour des salles de classe multimédia.

Equipé d'un processeur Intel Core de 9ème génération et de GPU Nvidia GeForce ou Quadro, il pourra gérer des créations en 2D ou des tâches légères de conception 3D tout en conservant un format compact, idéal pour de petites entreprises ou pour le secteur de l'éducation.

On trouvera à bord jusqu'à 32 Go de RAM et du stockage SSD 256 Go. La conception rappelle celle des produits situés plus haut dans la gamme avec des aérations avant et latérales pour la ventilation et un niveau de bruit de moins de 40 dBA.

La mini-station de travail Acer ConceptD 100 sera disponible en France dès le mois de juillet à un prix démarrant à 1199 €.