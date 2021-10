Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition : un PC portable avec 3D stéréoscopique

La marque Acer dévoile un ordinateur portable ConceptD 7 SpatialLabs Edition qui bénéficie d'une technologie éponyme pour proposer de la 3D stéréoscopique sans besoin pour l'utilisateur de porter des lunettes spéciales.

Dans la partie supérieure de l'écran, Acer explique qu'une caméra stéréo avec deux capteurs suit les yeux de l'utilisateur pour afficher des images en 3D stéréoscopique. Une lentille optique sur l'écran réfracte les deux images légèrement différentes vers chaque œil. Des technologies de rendu en temps réel permettent d'ajuster l'image en 3D stéréoscopique quand l'utilisateur bouge.

Acer souligne en outre du traitement IA pour la génération d'images stéréoscopiques, avec un contenu 2D standard transformé en contenu 3D stéréoscopique. L'écran lenticulaire est lui capable de basculer instantanément entre des modes 2D et 3D stéréoscopique.

Le ConceptD 7 SpatialLabs Edition est équipé d'un processeur Intel Core i7 de 11e génération, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080, 64 Go de RAM (DDR4) et jusqu'à 2 To de stockage en SSD NVMe PCIe. L'écran UHD 4K de 15,6 pouces est certifié Pantone, avec une couverture de 100 % de la gamme de couleurs Adobe et un indice de précision des couleurs Delta E inférieur à 2.

Acer ne détaille pas encore l'ensemble des configurations, mais souligne des ventilateurs AeroBlade 3D de 4e génération avec technologie Vortex Flow et une nuisance sonore de moins de 40 dBA, deux ports USB-C Thunderbolt 4 ou encore une connectivité Wi-Fi 6.

En Europe, le ConceptD 7 SpatialLabs Edition avec Windows 11 Pro sera disponible à partir du mois de décembre prochain pour un prix qui débutera à 3 599 €.