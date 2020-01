CES 2020 : Acer ConceptD 7 Ezel et 700, les nouvelles machines pour créatifs

C'est en avril 2019 que le groupe Acer a présenté une nouvelle lignée ConceptD d'ordinateurs et stations de travail. Dérivée de sa série gaming Predator dont elle emprunte la puissance, elle est tournée vers les créatifs en quête de machines performantes et qu'ils ne trouvaient jusque là que dans le gaming.

Sur le salon CES 2020 de Las Vegas, le groupe taiwanais annonce deux nouveaux modèles reprenant les designs spécifiques de cette famille. On trouvera ainsi le PC portable Acer ConceptD 7 Ezel avec écran monté sur charnière pouvant pivoter pour offrir jusqu'à 5 modes de fonctionnement différents, du laptop à la table à dessin en passant par la tablette.

Compatible avec les stylets EMR (sans batterie et à latence courte) de Wacom, l'affichage offre une résolution 4K (dalle LCD IPS) et une luminosité de 400 nits. Comme précédemment, il respecte au mieux la colorimétrie et profite d'une calibration Pantone pour un rendu à 100% de Adobe RVB.

Le ConceptD 7 Ezel ne manquera pas de puissance avec l'intégration d'un processeur Intel Core 10ème génération associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX, et avec jusqu'à 32 Go de RAM et 2 To de stockage en SSD.

Acer proposera également une variante ConceptD 7 Ezel Pro avec processeur Intel Xeon et carte graphique Nvidia Quadro RTX avec correction mémoire ECC et Windows 10 Pro.

L'Acer ConceptD 7 Ezel sera proposé à partir de 2499 € tandis que le prix de départ du conceptD 7 Ezel Pro sera de 2999 €.

Acer ConceptD 700

En matière de station de travail, Acer présente aussi au CES 2020 le ConceptD 700 avec à bord un processeur Intel Xeon-E et une carte graphique Nvidia Quadro RTX 4000.

Le design du boîtier rappelle celui de la station de travail ConceptD 500 présentée en avril dernier et la machine est conçue pour limiter le volume sonore à 40 dB. Elle peut embarquer jusqu'à 64 Go de RAM et 1 To de stockage en SSD M.2, sans compter 4 baies de stockage pour disques durs 2.5" et 3,5".

Le ConceptD 700 se destine aux créateurs et réalisateurs de films ou aux concepteurs en architecture / ingénierie. Il sera disponible en mars 2020 à un tarif démarrant à 1899 €.