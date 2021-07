Vélo électrique Xiaomi Mi Smart à-50%, PC portable gamer Acer Nitro 5 et TV LED Samsung 4K en promotion

Commençons par le vélo électrique Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike qui est affiché à -50 % chez plusieurs e-commerçants.

Ce vélo électrique totalement noir et pliable en deux est équipé d’un capteur de couple TMM4 qui le rend capable de surveiller en temps réel, la force que l’on exerce sur les pédales afin de pouvoir affiner les différents niveaux d’aide à la conduite.

Sa batterie de 5800 mAh lui permet une autonomie de 45 km en vitesse moyenne, vous pourrez faire de longues balades lors de vos vacances, car il se range facilement dans votre coffre. Le Mi Smart Electric se charge en moins de 4 heures.

Comme tout vélo électrique, il est éligible aux aides de l’État, de la région ou même de votre ville par exemple pour Paris et l’Île-de-France avec une subvention de 500 €.

Vous pouvez trouver cette superbe offre sur le vélo électrique Xiaomi Mi Smart Electric Folding à 500 € au lieu de 1000 € avec la livraison gratuite chez Cdiscount, Darty ou Boulanger.





Passons ensuite au PC gamer portable Acer Nitro 5 qui bénéficie d’une réduction de 300 € chez Darty.

Avec son désign noir plutôt agréable, il est équipé d’un écran Full HD en 15,6" avec une fréquence de 120 Hz. On peut observer du côté de la connectique, un port HDMI, un port Ethernet, 3 USB 3, 1 USB 2.

Le Nitro 5 intègre un processeur Intel Core i5-8300H avec 16 Go de RAM et 512 Go en SSD. De plus, il est équipé dune carte graphique Nvidia GTX 1660 Ti Max-p. Parfait pour de bonnes séances de gaming.

Sur le site de Darty, le PC gamer portable ACER Nitro 5 est au tarif de 900 € au lieu de 1200 € avec la livraison gratuite.



Finissons par la TV LED Samsung 55TU 4K UHD 55" avec une belle promotion chez Cdiscount.

Avec son contour très fin, elle pourra s’installer facilement dans toutes les décorations. Avec sa dalle de 55" LED 4 K UHD (138 cm), elle affiche une résolution de 3840 x 2160 pixels. On observe deux ports HDMI, un port USB et une sortie audio optique.

La TV LED est équipée d’un processeur Crystal 4K avec le système d’exploitation Tizen OS installé, le tout permettant d’utiliser une multitude d’applications comme Netflix, Disney+, etc.

Vous pouvez trouver ce dernier bon plan sur Cdiscount, la TV LED Samsung 55TU 4K UHD 55" au tarif de 559 € au lieu de 772 € avec la livraison gratuite.





N'hésitez pas à consulter nos autres bons plans sur les offres AliExpress comme le OnePlus Nord N100 à moins de 100 € ou encore sur les écouteurs Redmi Buds 3 Pro.