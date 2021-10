42% de réduction sur l'écran PC gamer Acer Nitro XV270 et les bons plans du jour (clé USB, RAM, PC portable..)

Aujourd'hui, on met en avant l'écran PC Gamer Acer Nitro XV270 qui bénéficie d'une très belle réduction chez Amazon.

Il est équipé d'une dalle de 27" avec une définition de 1920 x 1080 px et un taux de rafraichissement de 165 Hz. L'écran profite de la technologie FreeSync pour une synchronisation parfaite avec la carte graphique. Il est idéal pour les gamers.

L'Acer Nitro prend aussi en charge l'HDR10 pour un niveau de couleurs et de contraste offrant des images naturelles et réalistes. On note la présence de deux ports HDMI et d'un DisplayPort.

L'écran PC Gamer Acer Nitro XV270 est au prix plus que réduit de 175 € au lieu de 300 € sur le site d'Amazon.





Smartphone



