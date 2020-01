CES 2020 : Acer dévoile trois moniteurs gaming Predator, dont un OLED 4K de 55 pouces

Acer profite du CES 2020 pour introduire trois nouveaux moniteurs de gaming Predator. Le groupe taïwanais dévoile notamment l'Acer Predator CG552K qui est un modèle avec une dalle OLED 4K (définition de 3840 x 2160 pixels) de 55 pouces.

Le Predator CG552K est avec taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz. Il est compatible avec la technologie d'affichage G-Sync de Nvidia et prend en charge un taux de rafraîchissement variable (VRR) via HDMI.

La luminosité de la dalle va jusqu'à 400 cd/m² et avec une couverture de 98,5 % de l'espace colorimétrique DCI-P3. Un capteur permet de détecter le niveau de lumière de la pièce afin d'ajuster automatiquement la luminosité. Un capteur de proximité est également présent, ce qui permet une activation / mode d'économie d'énergie en fonction de la présence d'une personne.



L'Acer Predator CG552K comprend 3 ports HDMI 2.0, 2 ports DisplayPort v1.4, un port USB Type-C, 2 ports USB 2.0 et USB 3.0, ainsi que deux haut-parleurs de 10 W. Il sera disponible au troisième trimestre au prix de 2 699 €.

Acer annonce également deux moniteurs plus petits. Le Predator X32 propose un affichage avec une définition UHD (3840 x 2160 pixels) sur une dalle IPS mini-LED, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une compatibilité G-Sync Ultimate de Nvidia. La luminosité est de 1440 cd/m² avec certification VESA DisplayHDR 1400 (720 cd/m² en natif) et couleurs 10 bits.

La connectivité comprend 3 ports HDMI 2.1, un port DisplayPort 1.4, 4 ports USB 3.0 (USB-C). Deux haut-parleurs de 4 W sont intégrés pour le Predator X32 qui sera disponible au deuxième trimestre au prix de 3 299 €.

Le moniteur de gaming Predator X38 propose de son côté un écran incurvé UWQHD+ (3840 x 1600 pixels) de 37,5 pouces. La courbure est de 2300R. Avec support Nvidia G-Sync, il a une certification VESA DisplayHDR 400. Le taux de rafraîchissement peut aller jusqu'à 175 Hz (overclocking).

L'Acer Predator X38 comprend un port HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 4 ports USB 3.0, deux haut-parleurs de 7 W. Il sera disponible en avril au prix de 2 199 €.