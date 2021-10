Acer Predator Orion 7000 : le PC gaming en Alder Lake et RTX 3090

Le nouveau PC Predator Orion 7000 d'Acer vise le gaming intensif et se donne les moyens de ses ambitions. Avec son châssis EMI aux panneaux latéraux transparents, ses deux ventilateurs Frostblade 2.0 à l'avant (et un troisième à l'arrière du boîtier) avec rétroéclairage contrôlable depuis l'application PredatorSense et son logo Predator lumineux, la tour donne le ton.

Elle pourra accueillir des processeurs Intel Core i7 ou i9 de 12ème génération (Alder Lake) accompagnés de RAM DDR5-4000 de 64 Go et d'une carte graphique allant jusqu'à la puissante RTX 3090 de Nvidia.

Pour le stockage, le PC intègre une baie pour lecteur hotswap USB-C de 2,5 pouces, deux SSD NVIMe M2. en PCIe 4.0 (jusqu'à 1 To chacun) et deux disques durs SATA3 de 3,5 pouces (jusqu'à 3 To chacun).

Les trois ventilateurs génèrent des flux permettant un refroidissement thermique optimisé qui pourra être complété d'une solution de refroidissement liquide AIO.

Côté connectivités, on trouvera le support du WiFi 6 et WiFi 6E en MU-MIMO 2x2 et la fonction Intel Killer 2.5G LAN de prioritisation des flux. Le Predator Orion 7000 embarque trois ports USB 3.2 Gen1 (USB-A), un port USB 3.2 Gen 1 (USB-C) et deux prises audio.

A l'arrière, l'ensemble se complète de trois ports USB 3.2 Gen 2 (USB-A), un port USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C), deux ports USB 2.0 et trois prises audio.

Acer annonce une disponibilité de la série Predator Orion 7000 pour le deuxième trimestre 2022 à un tarif démarrant à 2199 €.