Acer Swift 3 OLED : bel écran, solide configuration

Le groupe Acer propose un nouveau modèle de son PC portable Acer Swift 3 avec un affichage OLED et une processeur Intel Core-H de 12ème génération.

Le géant Acer participe à la démocratisation de l'OLED dans les PC portables en introduisant un modèle Acer Swift 3 OLED plutôt bien équipé. Doté d'un châssis aluminium avec une épaisseur de 17,9 mm pour 1,4 Kg, il intègre une dalle OLED de 14 pouces avec résolution WQXGA+ au ratio 16:10.

L'affichage occupe la quasi-totalité de la surface (92%) et possède une certification VESA DisplayHDR True Black 500, avec un support à 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3. A vous les couleurs éclatantes, les jolis contrastes et les noirs profonds.

Sous le clavier rétroéclairé, le pavé tactile est de type OceanGlass, fait de plastique recyclé avec un toucher fluide semblable à du verre. A bord, on trouvera processeur Intel Core-H de 12ème génération avec partie graphique intégrée Intel Iris Xe et jusqu'à 16 Go de RAM, ainsi que du stockage SSD en PCie Gen 4.

Certifié Intel Evo pour une ergonomie optimisée

La machine est certifiée Intel Evo et répond donc à des exigences haut de gamme comme une sortie de veille quasi-instantanée et une belle autonomie, ici annoncée de 10 heures.

Il profite également du WiFi 6E (bande 6 GHz) et d'une webcam FHD optimisée pour offrir une belle image même en faible luminosité, avec un son clair grâce à la technologie Acer PurifedVoice de réduction de bruit par IA.

La charge rapide permettra d'assurer l'urgence en offrant 4 heures d'autonomie après seulement 30 minutes de charge. L'Acer Swift 3 OLED se veut polyvalent et pourra convenir aussi bien aux professionnels qu'aux étudiants ayant besoin de solides performances.

Le PC portable Acer Swift 3 OLED est annoncé sur les marchés européens pour le mois de juillet 2022 à un tarif démarrant à 999 €.