Acer Swift 5 : le PC portable ultrafin passe au processeur Intel Tiger Lake

Les processeurs Intel Tiger Lake, successeurs de Ice Lake et gravés en 10 nm, ne sont pas encore officiellement disponibles mais leur présence dans un certain nombre de nouveaux PC portables pour la rentrée signale une arrivée imminente.

On devrait en retrouver dans le nouveau PC portable ultrafin Acer Swift 5 annoncé lors de l'événement Next@Acer. Le fabricant ne précise pas leur nature mais indique qu'il s'agit des processeurs Intel Core de dernière génération avec partie graphique utilisant l'architecture Intel Xe (Gen12), ce qui laisse peu de doute sur leur identification.

Il sera tout de même possible d'accueillir une carte graphique dédiée GeForce MX350 de Nvidia. Le nouveau PC pourra embarquer jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage en SSD.

Les processeurs ne sont pas détaillés mais des fuites récentes suggèrent qu'il s'agira des Intel Core i5-1135G7 et Intel Core i7-1165G7, avec peut-être d'autres choix, mais cela demandera à être confirmé lorsque les processeurs seront officialisés.

L'Acer Swift 5 pèse moins de 1 Kg mais dispose d'un châssis métal et propose un affichage de 14 pouces aux bords ultrafins, avec dalle LCD IPS (luminosité de 300 nits, 72% de la palette NTSC) et résolution FHD, le tout protégé par du verre Gorilla Glass avec revêtement antimicrobien et assurant un ratio d'écran de 90%.

La charnière de l'écran relève légèrement l'arrière de la machine pour renforcer l'ergonomie et faciliter la frappe mais aussi favoriser l'expulsion de chaleur.

La batterie de 56 Wh assurera "une autonomie pour toute une journée" et offre une charge rapide (30 mn de charge permettent 4 heures d'utilisation). La machine embarque des ports USB-C, de l'USB 3.2 Gen 2 et du Thunderbolt. Côté connectivité sans fil, on profitera du WiFi 6 et du Bluetooth 5.0.

L'ultraportable Acer Swift 5 en Tiger Lake sera disponible en France à partir du mois d'octobre 2020 à un prix démarrant à 1199 €.

En attendant, Acer propose des promotions sur la série Acer Swift 5 actuelle en Intel Core i5-1035G1 ou i7-1065G7 avec 8 à 16 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage selon les versions, avec des réductions de 100 à 200 €.