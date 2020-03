Bon plan : 20% de réduction sur de nombreux articles (AirPods 2 à 123€, SSD, montre, vélo, enceintes,...)

Le bon plan du jour concerne le service Acheter sur Google qui permet d’acheter facilement les produits de centaines de marchands français en un seul panier, directement en utilisant votre compte Google. Ce service est disponible en France depuis septembre 2019.

Acheter sur Google constitue ainsi la nouvelle plateforme d'e-shopping du géant américain Google qui compte bien s'imposer en France grâce aux nombreuses facilités qu'elle procure. Ainsi, sans quitter la plateforme, vous accéderez aux offres de centaines de partenaires de confiance en France, comme Boulanger, Auchan, Carrefour ou Darty, et vous pourrez commander en un clic des produits en utilisant toujours votre seul compte Google. Plus besoin ainsi d'avoir à créer un compte sur le site officiel de chaque revendeur, tout se fera en quelques secondes depuis votre compte Google.

Les avantages sont très nombreux, il est ainsi possible de tout commander depuis son compte Google, de payer via Google Pay, de profiter d’un SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et enfin de bénéficier de nombreuses promotions régulières comme celles que vous trouverez ci-dessous.

Aujourd'hui, vous pourrez avoir 20% de réduction (jusqu'à 30 €) sur de nombreux produits avec le code MARS20, ces mêmes produits étant déjà en promotion ! Double effet ! Il suffit de mettre le produit dans le panier et au moment de payer le code sera disponible automatiquement (attention, un seul code utilisable par commande, valable pour les 5000 premières commandes).



Attention, cette opération n'est disponible que jusqu'à ce mardi soir minuit.

Ci-dessous notre sélection des promotions les plus intéressantes avec ce coupon de réduction comme par exemple les AirPods 2 à 123 € ou le Samsung A10 à 129 € :

Vous trouverez tous les autres produits bénéficiant de ce coupon de réduction MARS20 sur cette page dédiée.