Le récent service Acheter sur Google nous fait profiter de nouvelles offres grâce à leurs coupons de réductions sur une sélection de produits high-tech et notamment aujourd'hui sur les aspirateurs, enceintes, SSD et disques durs !

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le nouveau service Acheter sur Google permet d’acheter très facilement les produits de centaines de marchands en un seul panier, directement en utilisant votre compte Google. Le service Acheter sur Google est disponible en France sur Google Shopping depuis septembre 2019.

Acheter sur Google constitue ainsi la nouvelle plateforme d'e-shopping du géant américain Google qui compte bien s'imposer en France grâce aux nombreuses facilités qu'elle procure. Ainsi, sans quitter la plateforme, vous accéderez aux offres de centaines de partenaires de confiance en France, comme Boulanger, Auchan, Carrefour ou Darty, et vous pourrez commander en un clic des produits en utilisant toujours votre seul compte Google. Plus besoin ainsi d'avoir à créer un compte sur le site officiel de chaque revendeur, tout se fera en quelques secondes depuis votre compte Google.

Les avantages sont très nombreux, il est ainsi possible de tout commander depuis son compte Google, de payer via Google Pay, de profiter d’un SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et enfin de bénéficier de nombreuses promotions régulières comme celles que vous trouverez ci-dessous.

Le bon plan du jour d' Acheter sur Google concerne les aspirateurs et les enceintes audio, qui sont proposées à -15% (jusqu'à 80 € d'économies) avec les codes de réduction DEBUTMARS6X, X variant de 1 à 5 selon les produits (utilisable 3 fois maximum par utilisateur). Pas d'inquiétude, les codes sont indiqués directement pour chaque produit, il suffira de cliquer sur le code promo juste avant de payer pour obtenir la réduction.

Vous trouverez ainsi sur Acheter sur Google une sélection d'aspirateurs et d'enceintes comme par exemple les quelques produits ci-dessous (liste non exhaustive) :

A noter que vous pourrez également bénéficier de 25% de réduction sur une sélection de disques durs / SSD et machines à café avec l'un des nombreux codes de réduction affichés sur le site.