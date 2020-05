Bon plan Acheter sur Google : de belles promotions sur tout l'inventaire grâce à un nouveau code de bienvenue!

Google propose un nouveau coupon de réduction sur son service Acheter sur Google qui propose de belles réductions de prix sur l'ensemble des produits proposés. Le coupon de réduction est BIENVENUEMAI permet 5% de remise jusqu'à 40 €, et est disponible uniquement pour les nouveaux clients du service sur leurs trois premiers achats. L'offre est disponible jusqu'au 31 mai 2020.

Le service Acheter sur Google est proposé par le géant Google et vous permet de réaliser des achats directement avec votre compte Google, sans créer un compte sur les autres sites marchands. Acheter sur Google en bref : vous pourrez commander directement depuis votre compte Google, payer via Google Pay, profiter d’un SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et enfin bénéficier de nombreuses promotions en continu.

Vous retrouverez tous les produits disponibles ici.

Ci-dessous notre sélection des meilleures promotions selon nous (n'oubliez pas d'utiliser le code BIENVENUEMAI):

